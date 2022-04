Systemy parkingowe - Co należy o nich wiedzieć?

Park&Ride to systemy parkingowe stworzone w celu ograniczenia ruchu samochodów osobowych w centrum miast. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z komunikacji miejskiej po pozostawieniu swojego samochodu na parkingu. Bilet parkingowy uprawnia do poruszania się w danym dniu komunikacją miejską. Klienci, którzy posiadają kartę komunikacji miejskiej mogą korzystać z danego parkingu bezpłatnie. Wszelkie informacje dotyczące liczby wolnych miejsc na parkingu przedstawione są na tablicach informacyjnych, które są zlokalizowane w pobliżu parkingu.

Jakie urządzenia mogą obejmować systemy parkingowe?

Do systemu parkingowego można zaliczyć m. in.:

- szlabany,

- terminale wjazdowe oraz wyjazdowe BlueTicket UT 30,

- automat biletowy BlueTicket,

- serwery zarządzające pracą i komunikujące się z systemem centralnym,

- monitoring,

- tablice elektryczne informujące o liczbie wolnych miejsc na parkingu,

Zalety tego rozwiązania:



- Systemy parkingowe to rozwiązanie korzystne dla środowiska,

- Umożliwia integrację z miejskim systemem informacji parkingowej,

- Pozwala na pozostawienie samochodu w bezpiecznym miejscu,

- Umożliwia bezpłatne parkowanie dla osób posiadających kartę miejską.