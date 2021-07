Czytniki e-dowodów - Co warto wiedzieć?

Za pomocą Internetu możemy dokonywać, różnych transakcji finansowych, rejestrować się u lekarza czy nawet załatwiać sprawy urzędowe. W takich przypadkach weryfikacja nasze tożsamości jest niezbędna. Wykorzystuje się do tego takie urządzenia jak czytniki e-dowodów oraz dowody osobiste ze specjalnym chipem elektronicznym.

W jaki sposób działają e-czytniki dowodów?

Czytniki e-dowodów to bardzo wygodne rozwiązanie, które działa na zasadzie dokonywania zbliżeniowej płatności kartą płatniczą czy też wypłacanie pieniędzy w bankomacie. Wystarczy zbliżenie naszego dowodu do czytnika, aby potwierdzić naszą tożsamość. Jest to wygodna i bezpieczna alternatywa dla podpisu odręcznego czy elektronicznego do uwierzytelnienia operacji. Informacje są przesyłane za sprawą chipu umieszczonego w naszym dowodzie.

Więcej informacji o czytnikach e-dowodów

Te urządzenia sprawdzają się w weryfikacji tożsamości podczas ważnych operacji finansowych. Czytniki edowodów NFC posiadają specjalny certyfikat potwierdzający możliwość przesyłania danych na niewielkie odległości. Dzięki tej technologii urządzenie odczyta nasze dane w momencie zbliżenia karty lub umieszczenia jej w specjalnym otworze.