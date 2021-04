Karty elektroniczne - jak są wykonane?

Są to uniwersalne nośniki danych zazwyczaj produkowanych z plastiku. Aby autoryzacja danych zawartych w kartach była możliwa wykorzystuje się do tego czipy, które umieszcza się w tworzywie karty. Za jego pomocą możemy się zalogować do systemy czy uzyskać dostęp do jakiegoś pomieszczenia. Wystarczy, że zbliżymy kartę elektroniczną do czytnika. Ogólnie kart dzieli się na stykowe oraz bezstykowe.

Czym charakteryzują się karty elektroniczne?

Karty elektroniczne są przede wszystkim wielozadaniowe. Jedna karta może nam służyć do wielu zastosowań. Za jej pomocą możemy dostać się do chronionego pomieszczenia jak i np. wypłacić pieniądze z banku. Kolejną zaletą jest wyższy poziom zabezpieczenia danych w takich kartach. W porównaniu do kart z paskiem magnetycznym jest dużo bardziej możliwa do konfiguracji.

Zastosowanie kart w życiu codziennym

Tego rodzaju rozwiązania w postaci kart elektronicznych najczęściej służą nam jako karty płatnicze, kart dostępu do pomieszczeń, karty do telefonów komórkowych jak i również identyfikatory, którymi posługujemy się np. na uczelni jako legitymacja elektroniczna . Jak możemy zauważyć jest to bardzo przydatne rozwiązanie, które może nam znacząco ułatwić życie.